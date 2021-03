LMŠ za vključitev strokovne javnosti in civilne družbe v oblikovanje načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 1. marca - Pomembno je, da se pogovorimo, kaj je prihodnost Slovenije, je na okrogli mizi o reviziji in viziji nacionalnega načrta za odpornost in okrevanje izpostavil predsednik LMŠ Marjan Šarec. To ni projekt aktualne vlade, temveč celotne družbe, zato je treba k njegovi pripravi povabiti strokovno javnost in civilno družbo, so se strinjali govorci.