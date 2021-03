MNZ: Odpovedi policistom s pogoji za upokojitev izdane še pred odločbo ustavnega sodišča

Ljubljana, 1. marca - Na notranjem ministrstvu so potrdili, da so več deset uslužbencem ministrstva in policije, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, poslali sklepe o prenehanju delovnega razmerja. Kot so poudarili za STA, so bili sklepi izdani še pred objavo odločbe ustavnega sodišča, ki je izvajanje določil glede upokojevanja začasno zadržalo.