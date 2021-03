Na Hrvaškem odprli terase gostinskih lokalov

Zagreb, 1. marca - Na Hrvaškem so danes po treh mesecih ob strogih epidemioloških ukrepih znova lahko odprte terase gostinskih lokalov. Mogoči so tudi treningi v zaprtih športnih objektih. Številni so izkoristili priložnost, da znova spijejo kavo na terasah barov. Teh sicer nekateri lastniki gostinskih lokalov vendarle niso odprli.