Leto epidemije za ptujsko bolnišnico vsaj poslovno uspešno

Ptuj, 1. marca - Leto 2020 je bilo posebno tudi za ptujsko bolnišnico, kjer so se na nastale razmere dobro odzvali in zaščitili zaposlene ter omogočili nemoteno poslovanje, vse to pa jim je zagotovilo pozitiven rezultat, je danes medijem povedala direktorica Anica Užmah. Zavod je namreč leto zaključil s 3,5 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki.