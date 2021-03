Ljubomir Vranješ izbral bojevnike za Berlin

Ljubljana, 1. marca - Pred slovenskimi rokometaši je drugi vrhunec v tem letu. Na januarskem svetovnem prvenstvu so dosegli veliko manj, kot so pred odhodom v Egipt pričakovali, med 12. in 14. marcem pa so pred njimi v nemški prestolnici boji z Alžirci, Nemci in Švedi za preboj na poletne olimpijske igre v Tokiu.