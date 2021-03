Ljubljanska borza dopoldne s precejšnjo rastjo

Ljubljana, 1. marca - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so v začetku novega tedna optimistično razpoloženi. Indeks SBI TOP je sredi dneva na 1,36 odstotka višji ravni kot v petek, najbolj pa ga potiskajo navzgor delnice Pozavarovalnice Sava, Luke Koper, Krke in NLB, ki so se vse podražile že za več kot dva odstotka. Največ se za zdaj trguje z delnicami NLB.