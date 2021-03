Na dvoransko EP 14 slovenskih atletinj in atletov z željo po medalji

Ljubljana, 1. marca - Štirinajst slovenskih atletinj in atletov bo nastopilo na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu na Poljskem, kjer se bodo v kraljici športov za odličja merili med 5. in 7. marcem, prve kvalifikacijske tekme pa bodo že v četrtek, 4. marca. Vodstvo Atletske zveze Slovenije (AZS) se nadeja ene do dveh medalj.