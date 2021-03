Znanstveniki opozarjajo na drastično oslabitev Zalivskega toka

New York, 3. marca - V okviru skupne študije so znanstveniki iz Irske, Velike Britanije in Nemčije zbrali podatke, ki kažejo na resno oslabitev pretoka morja v Atlantskem oceanu okoli poldnevnika. Ta tok, bolj znan kot Zalivski tok, je pomemben poganjalec vodnih mas svetovnih oceanov in pomembno prispeva k porazdelitvi toplote med hladnimi in toplimi predeli sveta.