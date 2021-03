Filmski festival FeFi bo v prvi plan postavil ženske zgodbe in ustvarjalke

Ljubljana, 1. marca - Od 4. do 10. marca bo potekal prvi slovenski feministični filmski festival FeFi, ki bo postavil ženske zgodbe in ustvarjalke v prvi plan. Filme bo na festivalski spletni strani ponudil v sekcijah Frišno, Retro in ZDAJ!. Poleg tega bodo med 6. in 8. marcem vsak večer ob 20. uri na spletu potekale debate in pogovori z avtoricami ter programsko ekipo.