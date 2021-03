Na Viču roparji pretepli in okradli oškodovanca

Ljubljana, 1. marca - Policisti so v nedeljo zvečer na Viču obravnavali rop. Skupina mlajših storilcev je pristopila do oškodovanca, ga pretepla in mu ukradla telefon. Oškodovancu je na pomoč priskočila še ena oseba. Oba sta bila lažje poškodovana. Policisti storilce se iščejo. Oblečeni so bili v temnejša oblačila, eden je bil pobrit po glavi, so sporočili iz policije.