V Oberstdorfu pet okužb z novim koronavirusom

Oberstdorf, 1. marca - Prireditelji letošnjega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v nemškem Oberstdorfu so sporočili, da so do nedelje opravili 12.000 testov na novi koronavirus, od tega jih je bilo pet pozitivnih. Prireditelji niso sporočili poimenskega seznama, znano pa je, da je bil med okuženimi tudi trener slovenskih skakalk Zoran Zupančič.