Azijske borze optimistično v nov teden

New York/Tokio, 1. marca - Po izgubah, ki so jih utrpele v preteklem tednu, so borze v Aziji začele nov teden z rastjo. Analitiki med vzroki navajajo predvsem padanje donosov na obveznice, optimizem vlagateljem vlivajo tudi ukinjanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom ter kampanje cepljenja proti covidu-19.