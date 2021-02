ACH Volley izkoristil izkušnje in svežino

Dunaj, 28. februarja - Odbojkarji ACH Volleyja so enajstič skupno in tretjič zaporedoma prvaki srednjeevropske lige. Do prve lovorike v novi sezoni so serijski državni prvaki še drugič prišli na zaključnem turnirju v avstrijskem Zwettlu, potem ko so v finalu s 3:1 (-23, 18, 27, 18) premagali ambiciozni Merkur Maribor, ki je prvič igral v finalu tega tekmovanja.