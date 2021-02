Lille v zadnjih minutah rešil točko

Ljubljana, 28. februarja - Vodilno moštvo francoskega nogometnega prvenstva Lille je v 27. krogu na domačem igrišču igralo 1:1 proti Strasbourgu. Nogometaši Monaca pa nadaljujejo uspešne nastope v francoski ligi, premagali so Brest z 2:0 in na četrtem mestu ohranili stik z vrhom lestvice. Derbi Marseilla in Lyona se je končal z 1:1.