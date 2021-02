Nemci ubranili zmago v Oberstdorfu, Slovenci brez kolajne

Oberstdorf, 28. februarja - Nemški smučarski skakalci (1000,8 točke) so na zadnjem dejanju na srednji skakalnici svetovnega prvenstva, tekmi mešanih ekip, priredili presenečenje in ubranili zlato iz Seefelda 2019. Slovenci Nika Križnar, Bor Pavlovčič, Ema Klinec in Anže Lanišek (954,8) so zaostali za pričakovanji in ponovili četrto mesto, a so bili zelo oddaljeni od stopničk.