Po koncu zimskih počitnic v šolah spet vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov

Ljubljana, 1. marca - Zimske počitnice so se končale tudi za šolarje v zahodnem delu države. Tako se z današnjim dnem v šole vračajo vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov, v šolah pa še naprej veljajo posebni epidemiološki ukrepi. Bodo pa danes potekali pogovori med deležniki in ministrstvom za izobraževanje na to temo.