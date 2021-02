Norveškim kombinatorcem pričakovano ekipna tekma

Oberstdorf, 28. februarja - Na svetovnem nordijskem prvenstvu v Oberstdorfu se v kombinaciji nadaljuje prevlada Norvežanov. Zmagali so tudi na moški ekipni tekmi, do zlate kolajne so se prebili z odličnim tekom, po skokih so bili Espen Bjoernstad, Joergen Graabak, Jens Luraas Oftebro in prvak v posamični konkurenci Jarl Magnus Riiber šele četrti.