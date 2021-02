Policisti večjih kršitev na smučiščih ne zaznavajo

Ljubljana, 28. februarja - Policisti so v soboto poostreno preverjali spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije na smučiščih, a večjih kršitev niso zaznali. Skupno so nadzor nad spoštovanjem odlokov izvedli na 2574 krajih po Sloveniji in ugotovili 322 kršitev. V 257 primerih so izrekli opozorila, v 88 primerih pa izdali globo oz. uvedli prekrškovni postopek.