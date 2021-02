Atalanta in Inter ugnala genovska kluba

Ljubljana, 28. februarja - Nogometaši Atalante so v 24. krogu italijanske lige gostovali v Genovi pri Sampdorii in zmagali z 2:0. Ekipa iz Bergama ima zdaj 46 točk, toliko kot vsaj začasno tretjeuvrščeni Juventus. Milanski Inter je gostil Genoo, premagal jo je s 3:0 in se utrdil na prvem mestu lestvice.