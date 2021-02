Izpad prihodkov fitnes industrije v lanskem letu ocenjujejo na 75 odstotkov

Ljubljana, 28. februarja - Upad gibalne aktivnosti v preteklih mesecih bo imel daljnosežne negativne posledice na psihofizičnem zdravju otrok in odraslih, so opozorili v sekciji za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pri GZS. Ob tem je fitnes industrija v Sloveniji utrpela ogromno gospodarsko škodo, izpad prihodkov panoge v letu 2020 ocenjujejo na 75 odstotkov.