Anamarija Lampič in Eva Urevc bronasti na ekipni tekmi na SP v Oberstdorfu

Oberstdorf, 28. februarja - Najboljša slovenska športnica lanskega leta Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v finalu ekipne tekme v smučarskem teku na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojili bronasto medaljo. Zmagali sta Švedinji Maja Dahlqvist in Jonna Sundling, drugi sta bili Švicarki Nadine Fähndrich in Laurien van der Graaff (+0,95), Slovenki sta zaostali 3,46 sekunde.