Lampičeva in Urevčeva z najboljšim časom skupine v finale

Oberstdorf, 28. februarja - Anamarija Lampič in Eva Urevc sta se z najboljšim časom kvalifikacijske skupine uvrstili v finale ekipne tekme v smučarskem teku na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Sedem stotink sta zaostali Američanki Rosie Brennan in Sadie Maubet Bjornsen, tretji sta bili Švicarki Nadine Fähndrich in Laurien van der Graaff s 43 stotinkami zaostanka.