Prestavljen začetek pokala Amerike

Auckland, 28. februarja - Novozelandske oblasti so zaradi strahu pred novim izbruhom okužb z novim koronavirusom prestavili začetek prestižnega pokala Amerike v jadranju. Posadki visokotehnoloških katamaranov Nove Zelandije in italijanske Lune Rosse bosta morali na prve boje v Aucklandu počakati najmanj do 10. marca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.