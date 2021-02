Kopitar podajal, kralji s točko iz St. Paula

St. Paul, 28. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL vpisali drugi zaporedni poraz. Še drugič v 24 urah so se pomerili z Minnesota Wild in še drugič po vrsti je slavila domača zasedba iz St. Paula. Minnesota je prišla do šeste zaporedne zmage, tokrat so kralje odpravili v podaljšku s 4:3. Anže Kopitar je bil podajalec pri dveh zadetkih.