Dončićev Dallas ustavil vroče mrežice iz Brooklyna

Brooklyn, 28. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA ustavili moštvo Brooklyn Nets, ki je lovilo še deveto zaporedno zmago. Tudi po zaslugi 27 točk slovenskega zvezdnika Luke Dončića je Dallas v gosteh slavil s 115:98 in po dolgem času prišel do polovičnega izkupička v najmočnejši košarkarski ligi.