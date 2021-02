V ženski košarkarski ligi zmage favoritinj

Ljubljana, 27. februarja - V 9. krogu drugega dela tekmovanja v 1. košarkarski ligi za ženske so bile danes štiri tekme. Konjičanke so po podaljšku v gosteh premagale Grosuplje, na preostalih tekmah pa so zmage slavile favoritinje srečanj, zato se stanje na prvenstveni lestvici ni spremenilo. Vodi Triglav pred Celjem, ki je dobilo derbi kroga z Ježico.