Koprčanke upravičile vlogo favorita, Ankaran poražen

Ljubljana, 27. februarja - V ženskem odbojkarskem prvenstvu iščejo zadnja dva četrtfinalista, sodeč po prvih tekmah osmine finala sta bližje uvrstitvi med najboljših osem ekip Luka Koper in Formis. Koprčanke so v gosteh s 3:0 (23, 20, 20) premagale Ljutomer, Rogožanke pa so bile prav tako s 3:0 (22, 16, 12) boljše od Ankarana.