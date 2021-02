Četrti dan, četrta skakalna kolajna na SP?

Oberstdorf, 28. februarja - Slovenski skoki so prve tri dni svetovnega prvenstva v Oberstdorfu prišli do treh kolajn. Ema Klinec je postala svetovna prvakinja, nato je skupaj z Niko Križnar, Špelo Rogelj in Uršo Bogataj osvojila ekipno srebro, za bron pa je poskrbel Anže Lanišek. Danes bo še zadnje dejanje na srednji napravi: tekma mešanih ekip, kjer so Slovenci favoriti.