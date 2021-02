Anže Lanišek: S kolajno ne moreš biti nezadovoljen

Oberstdorf, 27. februarja - Najboljši slovenski smučarski skakalec to zimo Anže Lanišek je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na srednji napravi prišel do uspeha kariere. Po dveh odličnih nastopih je skočil na zmagovalni oder in osvojil bronasto kolajno. Čeprav je po tekmi dejal, da z današnjimi skoki ni zadovoljen, je bil kolajne vesel. "Veliko mi pomeni," je dejal.