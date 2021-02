Anže Lanišek bronast na SP v Oberstdorfu, prvak Piotr Žyla

Oberstdorf, 27. februarja - Najboljši slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek (261,5 točke) je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na srednji napravi prikazal odlična nastopa in osvojil bron. Zmagal je Poljak Piotr Žyla (268,8) pred Nemcem Karlom Geigerjem (265,2). To je tretja kolajna za slovenske skoke na tem SP; Ema Klinec je zmagala, skakalke ekipno pa so bile druge.