Zupančič bo skakalke vodil z balkona, Lavtižar s trenerske tribune

Oberstdorf, 27. februarja - Slovenske skakalke so na dan ekipne tekme SP doživele šok, ko je bil trener Zoran Zupančič pozitiven na novi koronavirus. Taktirko je prevzel njegov pomočnik Anže Lavtižar, Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec pa so osvojile zgodovinsko srebro. Lavtižar bo še naprej vodil ekipo, saj je bil Zupančič pozitiven tudi na testu PCR.