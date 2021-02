Policisti v petek odkrili 163 kršitev odlokov, na smučiščih večinoma le opozorila

Ljubljana, 27. februarja - Policisti so v petek po celi Sloveniji poostreno nadzirali upoštevanje odlokov, ki so namenjeni zajezitvi epidemije covida-19. Na 2122 krajih so ugotovili 163 kršitev odloka, od tega so v 146 primerih izrekli opozorila, v 37 primerih pa izdali globo oz. uvedli prekrškovnih postopkov. Na smučiščih večjih kršitev ni bilo, izrekli so nekaj opozoril.