Trimo Trebnje izgubil tekmo proti Kadettnu, s Celjem šele 8. maja

Ljubljana, 27. februarja - Rokometaši trebanjskega Trima in Celja Pivovarne Laško so se zavoljo obveznosti na mednarodni sceni že v začetku tega tedna odločili, da prestavijo današnjo tekmo 18. kroga lige NLB. Iz dolenjskega tabora so danes sporočili, da bo njuna medsebojna tekma na sporedu 8. maja.