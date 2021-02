Norveške kombinatorke pokorile konkurenco, Volavškova 20.

Oberstdorf, 27. februarja - Nordijske kombinatorke so se v Oberstdorfu prvič v zgodovini merile na svetovnem prvenstvu. Razred zase so bile Norvežanke, ki so osvojile vse tri kolajne. Prva svetovna prvakinja je postala Gyda Wesvold Hansen, Mari Leinan Lund je zaostala 13,8, njena sestra Marte Leinan Lund pa 28,8 sekunde.