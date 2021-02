Pogačar: Upravičili smo vlogo favorita

Abu Dabi, 27. februarja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je že na prvi dirki sezone slavil veliko zmago. Član UAE Team Emirates je dobil prvo preizkušnjo svetovne serije na dirki po Združenih arabskih emiratih in s tem upravičil vlogo izrazitega favorita. Za ekipo, ki prihaja iz te države, je to velika zmaga, poudarja 22-letni kolesar.