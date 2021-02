City še do 20. zaporedne zmage

London, 27. februarja - Nogometaši Manchester Cityja še podaljšujejo svojo rekordno serijo zmag. Po zmagi v 26. krogu angleške lige proti West Hamu z 2:1 so prišli do svojega 20. zaporednega uspeha v vseh tekmovanjih in 14. v prvenstvu, tako da bo njihova prednost pred najbližjim zasledovalcem tudi po tem krogu najmanj deset točk.