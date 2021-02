V Veliki Britaniji čustveno slovo od stotnika Toma

London, 27. februarja - V Veliki Britaniji so se danes s čustveno pogrebno slovesnostjo in vojaškimi častmi poslovili od vojnega veterana Toma Moora, znanega kot stotnik Tom, ki je z zbiranjem sredstev za zdravstveni sistem postal junak boja proti pandemiji v državi. Umrl je v začetku meseca, star 100 let.