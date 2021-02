Jakobove bukve Olge Tokarczuk po sedmih letih prevajanja v angleški izdaji

London, 27. februarja - Zgodovinski roman Jakobove bukve, ki velja za veliko delo Olge Tokarczuk, Nobelove nagrajenke za literaturo in dobitnice prestižne poljske literarne nagrade Nike, bo po sedmih letih prevajanja izšel v angleškem jeziku. Izšel bo novembra in bo prvo delo te poljske pisateljice v angleščini po prejemu Nobelove nagrade leta 2018, piše The Guardian.