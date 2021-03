Silvan Omerzu za STA: Dragoceni so trenutki, ko sredi trpljenja najdeš prostor za humor

pripravila Alenka Vesenjak

Brežice, 3. marca - Umetnik Silvan Omerzu se od septembra predstavlja s pregledno razstavo svojih del v gradu Rajhenburg in v galeriji Božidar Jakac. Ogled so vmes preprečili protikoronski ukrepi, a njegove lutke, avtomati, ves njegov svet, vztrajajo. V dopisnem intervjuju za STA je Omerzu spregovoril tudi o tihih, tenkočutnih stvareh, ki so, kot pravi, prava drama.