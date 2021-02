Ameriški predstavniški dom sprejel 1900 milijard dolarjev vreden paket pomoči

Washington, 27. februarja - Ameriški predstavniški dom je zgodaj davi sprejel 1900 milijard dolarjev vreden predlog zakona za boj proti pandemiji covida-19 ter pomoč ekonomiji in posameznikom ter zveznim državam. Demokrati so ga označili za pomemben korak h krepitvi sredstev za cepiva, preobremenjene lokalne vlade in milijone družin, ki jih je prizadela pandemija.