Figo za Ekipo SN: EP do 21 let bo pomagalo pri razvoju nogometa v Sloveniji

Ljubljana, 27. februarja - Nekdanji portugalski zvezdnik Luis Figo, ki deluje kot osebni svetovalec predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Slovenca Aleksandra Čeferina, je v intervjuju za Ekipo SN med drugim spregovoril tudi o evropskem prvenstvu do 21 let v Sloveniji in Madžarski. Prvenstvo vidi kot lepo priložnost za razvoj nogometa na sončni strani Alp.