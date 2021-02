Borzni indeksi Wall Streeta s tedenskim padcem

New York, 27. februarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli trgovalni teden sklenili s padcem, čeprav posebej tehtnega razloga za to ni bilo. Vlagatelji še naprej opazujejo Washington, kjer kongres pripravlja nov 1900 milijard dolarjev vreden predlog zakona za boj proti pandemiji covuda-19 in pomoč ekonomiji.