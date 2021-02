Newyorške borze teden končale neenotno

New York, 26. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Spremenljiv teden so večinoma zaključili s padci, saj vlagatelje skrbi, da bo inflacija spodbudila ameriško centralno banko Federal reserve, da dvigne obrestne mere in poveča stroške zadolževanja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.