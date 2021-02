Slovenske skakalke po dramatičnem boju za las brez zlata

piše Zala Zaletel

Oberstdorf, 26. februarja - Slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec so na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu po napetem boju za 1,4 točke zgrešile ekipni naslov. Dan po zgodovinskem dosežku Klinčeve, ki je postala svetovna prvakinja, so v zbirko odličij dodale srebro. A niso še rekle zadnje besede, je prepričan trener Zoran Zupančič.