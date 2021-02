Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 2.)

Ljubljana, 26. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pismu Janeza Janše predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leye, ki jo je pozval, naj oblikuje skupino za ugotavljanje dejstev, ki naj obišče Slovenijo. Pisale so tudi o tem, da se je slovenski BDP lani zmanjšal za 5,5 odstotka in o tem, da je vlada državljane pozvala, naj ne potujejo v tujino.