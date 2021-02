Zoran Zupančič po novi kolajni za STA: Dekletom poklon do tal

Oberstdorf, 26. februarja - Selektor slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič je moral današnjo ekipno tekmo svojih varovank zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus spremljati preko televizije. Kot je dejal v pogovoru za STA, so se Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec danes odlično odrezale. "Bila je dobra borba. Dekletom poklon do tal," je dejal.