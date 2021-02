MOL bo do leta 2025 v nizkoogljično gospodarstvo investiral milijardo dolarjev

Budimpešta, 27. februarja - Madžarska naftna in plinska družba MOL je posodobila dolgoročno strategijo skupine. Do leta 2025 namerava dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) okrepiti z 2,3 milijarde letos na vsaj 2,6 milijarde ameriških dolarjev. Načrtuje najmanj eno milijardo dolarjev novih naložb v nizkoogljično krožno gospodarstvo.