Slovenske skakalke srebrne na ekipni tekmi SP

Oberstdorf, 26. februarja - Slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec so na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu po napetem boju za 1,4 točke zgrešile naslov. Po treh nastopih so imele Slovenke pred najbližjimi zasledovalkami Avstrijkami 12 točk prednosti, v dvoboju med Marito Kramer in Klinčevo pa je bila prva precej boljša.