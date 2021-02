Večer o Bidnovem ukazu napada na Sirijo (27. 2.)

Maribor, 26. februarja - Vojislav Brecko v komentarju Opozorilni strel piše o tem, da je ameriški predsednik Joe Biden z ukazom zračnih napadov na meji med Sirijo in Irakom pokazal, da so ZDA še vedno tu, še zmeraj vplivne in po potrebi nevarne. Napadi niso imeli nobenega strateškega pomena, pač pa se ZDA pospešeno trudijo vrniti na zemljevid svetovnih velesil, meni avtor.