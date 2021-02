Evropske borze s padci; cenejša nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 26. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji ostajajo zaskrbljeni zaradi hitre rasti donosov državnih obveznic v ZDA in drugod po svetu, čeprav so v ZDA nekateri izkoristili možnost za poceni nakupe delnic. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa v primerjavi z dolarjem znižal.